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Происшествия

В Калуге сбили пешехода

ДТП произошло на улице Чичерина около 19:45 в пятницу, 17 января
Дарья Джуманова
10:00 сегодня
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Человек попал под колеса автомобиля «Тойота», сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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