Беспилотник уничтожил нежилой дом во время ночного налета на Калужскую область

Как мы уже писали ранее, в ночь на субботу, 18 января, в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

СМС-сообщения об этом начали рассылать в ГУ МЧС по Калужской области, а вскоре губернатор Владислав Шапша сообщил о возгорании на промышленном предприятии в Людиново.

В третьем часу ночи спасатели сообщили об отбое тревоги, а глава региона поделился подробностями налета.

- Силами ПВО на территории Кировского района были уничтожены 7 БПЛА, - сообщил Владислав Шапша.

По его данным, один из сбитых беспилотников упал на нежилое строение.

- Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб, - написал губернатор.