Беспилотники атаковали предприятие в Калужской области

МЧС начало рассылать СМС с предупреждением об опасности.

Как мы уже писали, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало на своем сайте сообщение об атаке на регион беспилотников.

А губернатор Владислав Шапша рассказал, что в результате нее произошло возгорание на территории предприятия в Людиново.

- На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб, - сообщил губернатор. - По предварительной информации пострадавших нет.

Между тем калужане стали получать и СМС-сообщения от спасателей об атаке с рекомендациями, как себя вести следующего содержания:

«Внимание! На территории Калужской области опасность атаки БПЛА. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Тел.: 112».