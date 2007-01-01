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Беспилотники атаковали предприятие в Калужской области

МЧС начало рассылать СМС с предупреждением об опасности.
Сергей ПЕТРОВ
22:41 17.01
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Как мы уже писали, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало на своем сайте сообщение об атаке на регион беспилотников.

А губернатор Владислав Шапша рассказал, что в результате нее произошло возгорание на территории предприятия в Людиново.

- На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб, - сообщил губернатор. - По предварительной информации пострадавших нет.

Между тем калужане стали получать и СМС-сообщения от спасателей об атаке с рекомендациями, как себя вести следующего содержания:

«Внимание! На территории Калужской области опасность атаки БПЛА. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Тел.: 112».

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