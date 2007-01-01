Беспилотники атаковали предприятие в Калужской области
МЧС начало рассылать СМС с предупреждением об опасности.
Как мы уже писали, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало на своем сайте сообщение об атаке на регион беспилотников.
А губернатор Владислав Шапша рассказал, что в результате нее произошло возгорание на территории предприятия в Людиново.
- На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб, - сообщил губернатор. - По предварительной информации пострадавших нет.
Между тем калужане стали получать и СМС-сообщения от спасателей об атаке с рекомендациями, как себя вести следующего содержания:
«Внимание! На территории Калужской области опасность атаки БПЛА. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Тел.: 112».