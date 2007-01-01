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МЧС предупредило о возможной атаке беспилотников в Калужской области

Экстренное сообщение появилось вечером 17 января в телеграм-канале ведомства.
Дмитрий Ивьев
22:19 17.01
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Фото из архива.
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Калужан призывают по возможности оставаться дома.

- Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! – заявили в МЧС. - Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. В случае если вы стали участником или свидетелем происшествия, или чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112».

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