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Происшествия

Авария заблокировала трассу М3 «Украина» в Калужской области

ДТП произошло недалеко от границы с Подмосковьем днем в пятницу, 17 января.
Дмитрий Ивьев
14:28 сегодня
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Движение в сторону Москвы затруднено.

Пробка со стороны Обнинска растянулась более чем на два километра.

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