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Авария заблокировала трассу М3 «Украина» в Калужской области

Дмитрий Ивьев

ДТП произошло недалеко от границы с Подмосковьем днем в пятницу, 17 января.

Дмитрий Ивьев 1382 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники