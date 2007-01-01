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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Вишневского

ДТП произошло в районе областной больницы около 8 утра в пятницу, 17 января.
Дмитрий Ивьев
10:13 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Человек попал под колеса автомобиля «Хавал», сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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