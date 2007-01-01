Пропавшую в Калуге женщину нашли рядом с железной дорогой

Пенсионерка ушла из дома 3 января, а поиски начались на следующие сутки.

Об этом случае в пятницу подробно рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры сразу начали проверять больницы, расклеивать ориентировки.

Просмотр записей с камер наблюдений магазинов помог определить направление, в котором могла направиться женщина.

- После 15 часов на горячую линию отряда стали поступать свидетельства очевидцев. В 22:00 поступил звонок от молодого человека Антона. Он сообщил, что обнаружил нашу бабушку замерзающей на улице, - рассказала одна из волонтерок «ЛизаАлерт».

Антон оказался тем самым молодым человеком, который увидел странную бабушку у заброшенной железнодорожной линии, смотрящей в одну точку. Сначала он прошел мимо, но ситуация его насторожила и заставила задуматься.

- Затем я зашёл в паблик калужских новостей в Telegram и увидел там ориентировку на пропавшую пожилую женщину, - пояснил калужанин. - По описанию она была похожа на ту, что стояла у железнодорожной линии. Когда мы вернулись, она всё ещё стояла на том же месте. Я подошёл и спросил у неё фамилию и имя, она назвала имя с ориентировки. Тогда я позвонил на горячую линию ПСО «ЛизаАлерт» и остался рядом с женщиной дожидаться волонтёров. Они были неподалёку, прибыли очень быстро, эвакуировали женщину. Я очень рад, что смог помочь человеку.