+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге 51-летний мужчина попал в больницу после пожара на улице Ленина
Происшествия

В Калуге 51-летний мужчина попал в больницу после пожара на улице Ленина

Возгорание в квартире многоэтажного дома произошло днем 16 января.
Дмитрий Ивьев
09:18 сегодня
0 792
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пострадавший госпитализирован с термическими ожогами туловища первой степени, сообщили в пятницу в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InR2WU9ZU1hLRU1pRWVOUENGbHU2YUE9PSIsInZhbHVlIjoidjZScWNsWFdJMHgwN1JCcE1xV0NjMHNkVUdOU1JKdVlrVWcvcUhmRDFlQTI4akNTRVIzcjV1MHVrdGhMVytDQktOU0FjQlBZUitwWWk2cmhvU3VRd0VUMHFrVkJ4WnJiaDJwTW1Cb3VCNUh6dXF1MDBZVFJKd3QzeThzSjFVUUZQNzY2LzBuUkhtSW5zMnByamNsQ24yOFE4bzdRTFIvYWRrblhodi9oM0Q4azAyWHVsdDNwMlEvTC9UNjJYbWFNcVVQdUJWNTExS1ZleEJac3VCZjVzU1FVNzhIb3VQaWtpWnVYdkVHNlZUcmJTU0FPY0l1aGNHbHptdDRJUnVGSURRa3N1U1M3a1gzOXFieW5XL1cxNnh2dG9LYWZ1L0tncE5vcm1nVkJkSnYyMWdKY3RXeWtBcVlVZG5lY25Zc0ZEd1QybnBMeWFRZHFyUllVZWVSZkozOEYvek1GSUF0eUhWUVJxeUNldzc2a0g1N2M0bklvUmZ0Y3VxTlUxK1NvUFBha2M2eFpTR1Q1eDFrb09QOGFHQW1aL21WVTZWd01pMVNwMVVRUjY1QU4wWnNVRVBvdTlHWjB4OTBOMWFPWiIsIm1hYyI6IjM5NzBkYTMyYzA1MDEyODFmN2U0YTMyNWM1ZjRlMTg2ZjA1NGU2YzdlYzM0MWNmOTkyYTJmNmM3N2NjYjc0MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5TdEx4YUFEdTVDdlNoL0JSdk1xL2c9PSIsInZhbHVlIjoiMUZkc1lncnh1aXU0eXNRUC9tV1J6RlNnMjNTbzB1enFwOCtmZFJiWEh2WDJjVEVzQTlCUEhJNlZZM2tVQ0I1a2VoT3lrWEpBdks4QS9LYWtUMjNaaVdPRUx6LzBWRklCVlYzUlpTa3A0ak92WXpFMnpUSVdsZXBxYlFUUEQyQXRMNGpZWjVpcHYyRzc5R29vSWZjZndaRE5waFcwWWJUZTcxTW5mK3pjRVdUWmRXdlBmRGRxdktDL0hGZnMrVmdvUkNZd3N0UlhrbDFudmowOFhyaXZqSWphVUJkbW1jeGd0STN5eDluY01rK2VHRlVpL3NxWFV3M0NCM05WaFdUWjBPNitNcUEwd1dQTUZHc3ZKYWlkY2lTUjYxeGRPdnpHY1JibzRpRGJjRnRWWW1UUE9jclJiRWZhdlRMQnlxazN4aUJxNXcrVkladHBjMFZ2QzI2NDBWMzNXTUJPVy80eUdMUTRQN3FmdlcybSt1TXdVQ21JR0E4U01PK1dLcExuMXJzSm1UYjZnYmhCN3h5UUpaSm1lRmVwdFptMnltVENFUFdtV2NWb1gvSzJhNldBTWFQd0xmaSt1SktMeXBWTjkwV1BELzJDcVhqTzlIbjRXUWFvekFlS1FsSXZZbG5HbUVTNExTaSttRkxRQW5sRU1QVWJ2MzVJN2xqUEFHeTl2d0tiaW5GUXlMeTc0WGc3QlkzQW1nODVBT1NBVTJkNEl2OXJBNU1GRENoUUZPQlpyNStoZjRVUFIrMktrbitrU0VwRExyemltRVpBYk1vMTkzaHpqdU9CRUMwVzhnQ1VMUldpUXovNzFubktLNjlSNDNhWW8vd3dnOFFQb1VWbiIsIm1hYyI6IjU3ZWFmMTQ2Mzc0ODIzODgzMjMxNjg5YWE4OGEwNTI4OWZkYjZkY2UwYTY3YmJkNzRhYmRmN2ZhYTBiNjMwYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+