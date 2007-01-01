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Происшествия

В Калуге «Лада» сбила пешехода

ДТП произошло около 14:30 в четверг, 16 января, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:43 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Человек попал под колеса авто на перекрестке улицы Телевизионной и переулка Казанкова.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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