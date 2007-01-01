+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге сгорела квартира на улице Ленина
Происшествия

В Калуге сгорела квартира на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
07:38 сегодня
0 922
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар в многоэтажном доме произошел днем 16 января.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, пострадал один человек.

Причины возгорания пока устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNvTkxnRnlTQkg0VHdYOGhsOXdiVUE9PSIsInZhbHVlIjoiVEl3c3c1Mmg1Um9GUEZpdVRITTAya2g4K3hKU3dmamhZK0c1bHh4QkViUkF5elVsQ2xXZ3QxQVN6UWtkUFdSU0daS01sOHpZZmNYNnRBL0ZGRE10Ulpyak13WGRYZlNCZVZ5QUQyaXBOUXhVZmVRWnhybWR5VzR6NVl6c0RITWt5c24zMytkQVEvWnZNVHNJcTNqTWlvL1dPQTJreXQzSEd3Y3dob2N0U0U2WWhha0MrNExKcmR4MjZxZGxnRUxzT3hlN3VJYWlmNnpwVzFZNWtValQ2dk1VZHliRU9CVnJ5dFloTGQ3d3MzamxNNnBzMHRQaXgwYmRjS2tnbWZVbW5aUHp6ZUhoSG1FY2Zjc05hM080VEJtSGJmN1BENEI1bTNFMjdLUWd6QVh6SjJtOHo5dHF2ZExFZ0pvSThGWUd6azJ0TzYrenNPQVZpRHlXbURUWkc3Ui9iZnlza3RCamhVTXhnVGZDR3NlMjZMbkFHSitlUW1Ga2gwQXZwZ2wrd0hjWFpmN1A2YkxkUDFYU0pWUXhXd2VFMVEvRVh4a0phSERJdjZGQ3ZKVTROUUY0VGhFTGNUNDA4Y1ZsOGk4VSIsIm1hYyI6IjE2ZTZlMGExOTdmM2U3YTY5MjM2Yzg4YTMwNTU0MmQyN2U4MDViYjhjMTNjN2U3MDBkZjU3NDY2MzA0MDhlZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im8rZEdoNlZuZ3Z2OG84SlIrYk5HcEE9PSIsInZhbHVlIjoiRGwySFNIWHNGb3dFU0dHVG10MXNTTDFVaTRMUkFVV1FMWDRCcDVYTUxSa3FjM0pkVUVjeXU5UWtTUVlnOEZ4ODNQMVBYdVpqWmdNU3VQbnZmR2xKUnA4NWtZcDYxM3l5dDVTS1lVcTR1VVJXbjJTbG5pekgxMlQxTnJZR0I1eEc1ajFOTzVZUWMwZzVPaVZvdXU5Wkh0ejU1U0lmN1hzUXZrT1UyUUd3SE5LVmgremF2M3ZQSlNnT3R4K0J0dng1b2FkU0FRR2N4M2FPTmdtV0xScXRIb1d2dzZwUG4xdEk1VXhwRDc4aTFOcDk1cC96RzhRZHZpd0JuK0FoemNwMis5ZzBzUXM5MFR5L1lmbUJiQ2J4MlJLV0xFdS9zN3ZoWEViZDlaVzhQbzY5NHZpTmtWemlxem5IQkhFdG1LN1J3bE9LdkJnd21icTBrVjBLZmJ3YnBJMUQ3L3lSdmFoM3ZOY3BOTGk0M3ZndEUvczB6aUxtd25RcXUvNW1SZUhWbDlPU0pLRDMvY3hXbHNBaU9ubzNTdWJoaTF1YmVuWFdFOUdyMlRBMEkzbDZCUHI1L3VRUE1vY296L0NFbWxHdk5LaHVyaGYybkRmMGZhTmIrRThCZGxKVnNCdzZldjRrUkhUWGgrRGFpNndEUzMrNVRWTkw3YlR1V2J5a2hOL3RkRTN4QXJpUUdFUEx4UTVobVd2UG9aMmd3cVd3eWphWlhCOWlDa3hGNXJoeXlpU0puK3QrbHVQS1JYeEhRMnJWRWJnQmpEQVJFa3ZqWTQxbk4zbG5JOWt4VVAwTlNCNjRYNk1uOXI4NTI2ZVhQRk9mYThZNEVydEZRc1ZVTlNZTyIsIm1hYyI6IjlhYjU3ZWY4NTlhNzVmZjJjOWUwZWM2OWM2MWZhNzE5MjQ0MmQyNjhkMjdjMTA1NmRjYTA2ZTIxMjAwZjU4NTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+