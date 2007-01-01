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Происшествия

В Калужской области ограничили доступ в опасное здание

Оно находится в деревне Авдеевка Хвастовичского района, сообщили 16 января в региональной прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
15:52 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Здание давно не использовалось, но в него могли забраться дети.

Прокуратура направила иск в суд.

На данный момент окна и двери дома заколотили.

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