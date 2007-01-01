В Калужской области женщина вытащила из озера мужчину на коньках

Чудесное спасение произошло 6 января в Кирове.

Мужчина пошел кататься на коньках на Нижнее озеро и провалился под лед.

Это случайно заметила педагог КИПК Татьяна Ковалёва, которая каталась на лыжах в районе улицы Первомайской.

- Татьяна не растерялась и отправилась на помощь к Михаилу, - рассказали 16 января в администрации района. - Получилось его вытащить с нескольких попыток. Всё осложняло то, что мужчина был в коньках, а это существенный груз, который тянет вниз. Не сразу, но Михаилу удалось боком вскарабкаться на лёд, отдышаться и благополучно добраться до берега вместе с Татьяной.