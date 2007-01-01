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Происшествия

Рейсовый автобус попал в ДТП в Калужской области

Утром в четверг, 16 января, авария произошла на дороге Киров – Барятино у деревни Сильковичи.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
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Фото из архива.
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Рейсовый автобус Киров – Калуга столкнулся с легковушкой, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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