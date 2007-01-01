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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел около 21:00 в среду, 15 января, в деревне Коренево.
Дмитрий Ивьев
07:10 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил частный дом на улице Центральной.

Из людей никто не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара пока не называются.

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