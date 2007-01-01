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Происшествия

«Газель» перевернулась на дороге Калуга – Ферзиково

ДТП произошло около 21:00 во вторник, 14 января.
Дмитрий Ивьев
08:05 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, микроавтобус столкнулся с автобусом ПАЗ.

После этого «Газель» вылетела в кювет.

Травмы получил один человек.

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