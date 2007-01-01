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Происшествия

В Калуге «Лада» и «Рено» разбились на улице Гурьянова

Авария произошла около 18:50 во вторник, 14 января, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07:33 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Разъехаться не смогли водители «Рено Логан» и ВАЗ -2115.

Помощь медиков понадобилась одному человеку.

Причины происшествия устанавливаются.

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