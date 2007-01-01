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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел около 9 утра во вторник, 14 января, в селе Ульяново.
Дмитрий Ивьев
12:25 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Там загорелся частный дом на улице 8 Марта.

В результате никто не пострадал.

Причины пожара пока не называются.

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