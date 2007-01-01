-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге водитель троллейбуса уронил пассажира
Происшествия

В Калуге водитель троллейбуса уронил пассажира

Авария произошла около 17:15 в понедельник, 13 января, на улице Никитина.
Дмитрий Ивьев
10:50 сегодня
0 738
Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

62-летний водитель троллейбуса №3 ехал у дома №66 и допустил падение 63-летнего мужчины в салоне.

Пострадавшего отвезли в больницу.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNXWVRXSGlXZDEyaEE3aFpBZGNpV1E9PSIsInZhbHVlIjoiQWI2VDlLTGZLNjJaUExqOWg4eGxsa1BGanVraTVwYnlZb2xvcU1LTk5qRmpHM1hGdUlhcDNJU2M2UlRXdEMrbjF4cDRmVnJDU2FKTkpvQlJFaEwwNFBibmV2Y3dhQ1VRZXBIZlZDL2c0b0ZjQ0tJdGdDOXNXUHlZVmFDblZlRFFZVjhPNEEwUElDdDFTM2hBRWtGTnBhSG4rZ0xwYktFSnl5RXBHYXhFU2FXcktKZ3ZJRll4RE0rSE9vYk5YZ1k5MXJlREp3cWYrc0hzRFpYRVA2eEFvSHlhTVM0QXpkQVcraGcxc2I3ZXJpdFhDR1lIbTNmUFF6bFlyeHI0UmJxb3k3eFgra1JVWTFlRjMwdWJ1VkJOMHJzWHRxNG9rWjZCVXllQXhiQURwbVl3Vk9qU2d2dUM3REtpaHVIQ2taSXBNNDhiaCtRVndpZjhEUDBTTU93QWxMYWptUDkzRDBuaGptRkJMUENGb2x0dW4xVytDb3N2RHZrRlRXMXFSZzhMUFpLMVdlc2JKaHVtYkI1ajFnV25Oam1pZ0lqcGRobUxZeXFsMVhqV0xwM1dHTWExUHJvb0xnZTczUHhqdUZXdCIsIm1hYyI6Ijk1MzM2ZDUxNjcyYWYwZDE1MmRkZTVlZDJiMmUxNTliMTBjZDE1NzdjMWI5NThjMGY2ODg3MmRmZGJkYThmZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdORzMrTDZsZVAxL0hyRE0xbE5oR3c9PSIsInZhbHVlIjoiZXRvZ215QThxRE1KOGZBTkZtMTFWRWNialRCakVwQit3d1lhUEY0SHNDN3ZPTDJNU3ZRR3Rva3pMYmdhbWFZM0VnWTNlWGhUWnR3aWJyRlQrQzhQRTZSdkJUQXNPSzlnSldoQmxLQ3BWcmdNVmNydTRkeHZCb3ovR2JUR1B0T0NON05xby9BU0RMa0hRdVpyRTRxOXBhTXpraUdwbGI2eXdoKzRzL21aTUlHekdod0czK045VWpvdFFDMHRkclgrL3hHWUprMFZlemlxYzVVM3dYa3gxNnVVRG52WTJzRU80LzhXQlRWSzJ0dFg3bDh3empqNFQxcFRUcW1aL0ZXbk5jeXh5SWlteUE3OUVkZGNmZnNQNFhIcERNZWVmTDRpSUovM0lRVHRuc2lIanpsMVZEZE1XNGw0dGIydzhIS01SNGZDZWo0eVBCU2cyRnBwd1pnK05VQ21nbURjRWRycUFRaHVDdmhjdG9kbTZTamlIcXJPWEZlVGlRUDJjT3lxNXM1cGNZTElrVnZDbnIyRFpBZEdJVFBFRW5Wd1BqTFpGbXJZUWwwamsvdTFXTVYxUzVIKy9kZmNEa0g2Q3FNUW5XSXc0Y20wVzNjVy9nS3ZNU2hvQWM3MkpMSjZsZS9udjNrNC91K3duMXpLRDFnS3preTVESkhMNkk4MlpTQlB3VmIvait2Nm1XdDVqRU1ubGFGNmVZSmhjSU13bWk4azN2N1A3SGhYUkdUNlhadnA1V0xYdkhBc2F5ZTFOVFFvUmxJNWlnVitDdzc3RWR0cmdsYlhGQTJtMzBPUVd6ZGpDdVBlRjcxYzdCbkdSRk1BSEJrRnJEYkRESlcxWUU5SSIsIm1hYyI6IjY2ZDY0MjdjMDI1OTU5YWQ0MzlhMWNkYjVmNDM5MTBhODg4MGE0YzlkNDEyNTZiM2Q4OGU3NGQyMWNhOGU4NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+