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Происшествия

Дом в Калужской области сгорел из-за короткого замыкания

Пожар в Жуковском районе произошел около 5 утра 13 января.
Дмитрий Ивьев
09:35 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил деревянную постройку на улице Центральной в деревне Черная Грязь.

Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС.

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