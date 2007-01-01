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Новость дня Происшествия

В Калуге торговый центр эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Оперативники проверили здание на улице Московской.
Дмитрий Ивьев
13:18 сегодня
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Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

- Информация о минировании не подтвердилась, ТЦ работает в обычном режиме, - заявили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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