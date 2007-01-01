В Калуге поймали пьяного водителя

Жители Калуги обратились в ГИБДД с сообщением о том, что по улице Московской едет автомобиль, водитель которого пьян. На поиск машины выехало несколько нарядов полиции. За короткое время его удалось поймать.

За рулем оказался 22-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

От медицинской экспертизы мужчина отказался. В ходе проверки удалось узнать, что его ловят пьяным за рулем уже второй раз.

Ранее он был лишен из-за этого водительских прав. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.