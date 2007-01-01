586 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

«Жигули» вылетели с дороги на обходе Калуги

Дмитрий Ивьев

ДТП произошло около 7 утра в понедельник, 13 января, недалеко от Жерело.

Дмитрий Ивьев 586 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники