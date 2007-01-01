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Происшествия

«Жигули» вылетели с дороги на обходе Калуги

ДТП произошло около 7 утра в понедельник, 13 января, недалеко от Жерело.
Дмитрий Ивьев
09:21 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Травмы получил один человек.

В ночь на понедельник в Калуге выпал снег. На дорогах возможна гололедица.

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