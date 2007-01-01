-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пешехода сбили на улице Жукова
Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Жукова

ДТП произошло около 22:15 в воскресенье, 12 января, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
09:07 сегодня
0 560
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По предварительным данным, человек попал под колеса «Тойоты Камри» на перекрестке с переулком Болотникова.

Точные обстоятельства устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImgzNXJYdjNwQ0liSzVxa3N1TVZuMkE9PSIsInZhbHVlIjoiaEFvSzRqTGRVZUVjM2pYbFNtWkxVSUxNRmhGWTdJZ08xUGEzK1owc3UvVzZ4VndHeVRTNVF6TGJKbHA4d0R4YnJZVHpURU5WdmQvUitPbTdKaCtZSjBsR2FVZWI1UG5SdlBMUmt0ZlVVMVdXakhhTU1UZVBWOHdSM1Q1em9HUkt4ZGZMb1BTT3JiSGtCeGlUb0Z3eUhZZExiWk82dkdYcDZVZys5OUU0WllHMW0yT2NLeEVHSGR5QVVwYmo1SXd4WlMvdDJvOXhnUDlOZXROSWRaZ1NPaGNOclJIcjBHOFlqOXQ2ckM3Q0ljbld6OElMQ3c0cnRlN0g1U2xyTm5lem5jYzNXcFp4RE5jeUVpaFh3U0ovcUFMekxtazhpZ1AwSzM1bktLMFpqRHVGd0ZFVnVzUGNGeDRoZGErL1VrbWQrbE05dG5ha3RiM3Vja1ByOTdLQXBtN1FQVkVYcUJwRlUrS0NOSHZRbGpWVExtSzB1MjlTY1Rwa295NzB3K2ZpK1p2Mk9qREhZd2p4eEt3L3ZySGlNMGJ5R3R0MUl1Mzg4ZDFJVStiejZvaGtGVFFrV1UwVXBZeXVVbzBqc0sreCIsIm1hYyI6IjAyNGE4MmJiZWEzODM4N2IyNDVmNDdhZWVhODBkZWRjMjFmNzEyYTJhMjg0ZGM1NmI0NGNhNzAwZmZlYWMyOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imxna1doL3c3c2JBdXpiQlhpWHdoQ2c9PSIsInZhbHVlIjoidDJraTFPUDdYM1RVR2Y5M0ZYNVRVeVpXZGZPbHEvZjRWdGRrTHFtTkpzVktha01zRzBKTGQvSGFsWmp1UldPOE05Y3FWemZVQ3JuQW5HaitNbG51OGRONDFCSkZoYkE4SUhCQVBuTy9VdGhybWpUdHV4akJqenVZWnpFU0xJcWV1TFBsU1BxajJFYnBuM0FQa2NwUEZxMnlRcHNIQ3N0cjYvN2tiQTFDekYxYXdzWFlBWUJZVlhVc3ZOc0pXYnUrSWUzNUZhMU83ZzA2ZnRSTW5TNFJxMmJnQU5mWk9XSFhEZnBhNmVuZ0I2OERUNHJ3K2NoUlExVUtCMmJxRzhOMmdYK1c2Q0ExdVRteEdldUQ1UXE0UkJsVGZhK3ljc0s0OTlnRGtLYmplSkFmRHNneFBjK0Zzb0x0VnBCKzJYOWpHcC93VlZ3Z3NPWTY5K0FjeWs5N0xyQUN6SFFwanVFTWM5Qzg5UTBRdlVtZU1zRFhTU1EvS3M1SUlHaEpMSjdHSDkyc2ZSUzJ1VFlhR2UxQ3Y1ejVOZ3Vnd3l4WHJRSGFZTmhEQVNHdUR6eEdzcDJLeGZmSnNSM2xxTTFOS25KcXpldEtCWi95ZHFJODVzem9BeWoxYVRLMTJwL2lablhKQzQvcTdIWjNvNHJQa0Z4c0QrdVZ4VnYxSis4eTFHOVN0cDhXVlNTQlc5TTRNNE9NcE5TcjlOYkhibzZaelRSVkl6Q1RWbXVMVnJaRzF1WTVBNm13N2JreXIvVGRzdlNyZFNoeXUyV0x4ZkJySmhHUTk1d0tyVFhSSGZtN3Vna0xqMFB0NE5xRHE5ekVsYXpQeXV3dXBrWHpiK2JsMi9PcyIsIm1hYyI6ImRkZjE1ZjNjZGNkZmM0MzI0Mzk5ZTMzMWE1NzdkY2NmN2JhNmRkNmY0ZjkxOWVhNDI0MzhmNzVkZDNjYTU1YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+