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В Калуге пешехода сбили на улице Жукова

Дмитрий Ивьев

ДТП произошло около 22:15 в воскресенье, 12 января, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 560 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники