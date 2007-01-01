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Происшествия

Грузовик полыхал на трассе в Калужской области

Пожар произошел вечером в воскресенье, 12 января, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
06:55 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Горел полуприцеп в деревне Рыляки Юхновского района на трассе А130.

Водитель не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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