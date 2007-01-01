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Происшествия

Машина загорелась в Сосенском

Пожар произошел утром 11 января, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07:38 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь вспыхнул в моторном отсеке легковушки, но его удалось быстро потушить.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность автомобиля.

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