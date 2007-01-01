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Главная Новости Происшествия В Калуге дом загорелся на улице Никитина
Происшествия

В Калуге дом загорелся на улице Никитина

Пожар начался около 11:00 в субботу, 11 января.
Дмитрий Ивьев
15:33 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В деревянном доме выгорела одна из комнат.

По данным МЧС, никто из людей не пострадал.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

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