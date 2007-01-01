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Происшествия

Велосипедиста сбили в Калужской области

Авария произошла в Кирове около 9 утра в пятницу, 10 января.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
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В районе дома №115 34-летняя женщина за рулем «Лады Приора» сбила 58-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

Пострадавшего завезли в больницу.

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