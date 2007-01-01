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Новость дня Происшествия

После ДТП, в котором погиб 3-летний ребенок, возбудили уголовное дело

Софья Фирсова
11:18 сегодня
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Напомним, что авария произошла на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе. Трехлетний малыш погиб по дороге в больницу. С травмами были госпитализированы пятилетний ребенок и водитель«Шевроле Кобальт».

Трагедия произошла 9 января около 16:30 рядом с селом Овсорок. 73-летний водитель «Шевроле Кобальт» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Сид».

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении лицом управляющим автомобилем правил дорожного движение, повлекшее смерть человека. Об этом сообщила прокуратура Калужской области.

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