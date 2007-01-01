+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге «Опель» и «Ниссан» разбились на улице Московской
Происшествия

В Калуге «Опель» и «Ниссан» разбились на улице Московской

Вечером 9 января авария произошла в районе перекрестка с улицей Байконурской.
Дмитрий Ивьев
08:31 сегодня
0 596
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В результате столкновения двух легковушек пострадал один человек. Он доставлен в больницу, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины ДТП устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNJWmJRYjJDYWlyc2crOHphd3I0NGc9PSIsInZhbHVlIjoiSFlQajdUeU96ek14WmxEWjRjeHB6VGNwKzRBR2s1L29MOGdsTkt0cmNTakVUblVzUkpKaWoxOGNnNWQrb0lUU1dnMVcvWE50RmNscVJodzJjNUtkZUlJVWptUENsWmxYTGlUNi9PUk9xODNjRzE2MGJyTWRxLzY5OThXRTFIVEdVS2ZmL1pnT3hoeHFkYjlOUG8xUXAyWGxuUVVmSVpLTXFQeGc0ZXBKSTVobnlJek5CbGNwKzN4dGRvbm9kTXh5WTVvTkgya0I4eWo1MlZtWGRlZjY5VmVjem9FV2JzRzFqUzM4SFFxQWpxNllsS2ZOeFZ6YWh3Q1kwaXJjY0EwekQyeHF1Mmk5anNmNlg0WkxmZGVmWUNVQWppV0UvMVVZYXV4UUtINlZRWC9ZaitiRHpOT3Q0dStPaG5oNGVEZHNnRDhId1FrUzhWRDd4aiswZERWZkxOUDR6TEFuZ0hGdTZLdzRmZkJLM2xQZklESDdaVGtpdWo2OFhocDk4U3AwU2JpbmQ3bEdWSkVWck1HTVdvRzdZc0pPbFZnTzUrTkp3Wm5RaUJ0cWl3VTlLdi9lMnVWNXk1bmJaL0J5WS80RCIsIm1hYyI6IjI5ZmYzOTk3MmY4MDU1NTMyZmI5Zjc0MjMzMDZkMGVhMTE5MWVjMDlmYzViMzI5NjQzYTEyNzM4YTVlMTAyY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imw1czZKdWhQR3VDdXJzZXg4bWVJaWc9PSIsInZhbHVlIjoialZzc0RTY3A5YWpncmVxWVp4UGlYT1JTWU9CeVBOVTNZT0J1VTR6TEtRalovczRrNXpIcUFzY1N6SXRKbCtGRnl4WkZOR0lMdTZPZ25HS3ZlR0ZydWJuSVBkRkZML2FHZG5OREp6MDVaRm96T0UvaXhyaC94YVkxam9SV0xZdlVUSjhab2t5bHlNcndGUlBDZDVvRkQ4RUJ2Tm9xOE5obzZBQ0pNM20zTUxQbHYxS1lzM0pMdmtXdmZtbkFiZmpCZTVDeDBSaFc5b0dsamZlMWNHTzQ4QjNNS1ZlT01kcWJrWlNDYTlMMGtuVnpnT3VReHJNaTZkWUFMejNKeC8xSTM3N0dxemY3cnpPM1RXNHVVTGM5M256WnYxR1d5KzVXU1dmL2VyQnA1d0V2cStMY2J4cmlkbWk5ZVRhNHdGNGExc0xtdGdGZnpGNXNSVVgvZGVvZlpQMllJZ0lLeVRxV2IxWkpwR1hzdnYyL3g4VldsVWg2N3RxRVdtbEc0Y3N1RC9EZnhYczZ4Y1JmV2JCWW1yKzFIMGhRVzlZY3NNODJqS3RHYVN4aWlnTkJkTm5TUFBGYjNoU0ZPU2htKzBEa1J1ZXB4cjlSS3FReUNDNzVaUmhXOURsYWZrT1NINmtXeEd1OXpUQUtCSEVyYmc5VW41TTRtTTVoeVpMOVdJQmpraGRuSnlYbzY2bnBhMlp5bG82b3IxTUlSck1SZER0R0YwOGZzbFE3WXJXejBBdnJxMHJVUGlUWUE4aGQ4eXBFYk5KTlFMUVJTNzErNXA2R0tlVTNBZW1TR1BjSkhSdm1rK0RiUTlUTnp3aFpPcWllL05PcXZlR2M0T2tiQVNmdiIsIm1hYyI6IjNjMTEyNmYxYjMwZjgxN2ExZTI1N2M0MTM3OWMxMjI2YmIxZmVmNmIxYmVkNWQzNzFiYTgzYTA5ZDU0NzNiOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+