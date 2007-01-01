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Главная Новости Происшествия В Калуге два человека попали в больницу после ДТП на улице Болдина
Происшествия

В Калуге два человека попали в больницу после ДТП на улице Болдина

Около 16:00 в четверг, 9 января, недалеко от Пучковского моста столкнулись «Газель» и УАЗ.
Дмитрий Ивьев
07:12 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Автомобили перекрыли проезд в сторону Правого берега.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

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