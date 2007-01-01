-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Троллейбус перекрыл улицу Кирова
Происшествия

Троллейбус перекрыл улицу Кирова

Вечером 8 января в Калуге было затруднено движение в центре города.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
0 684
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Троллейбус сломался на перекрестке Кирова и Московской.

Легковушки протискивались по одной полосе в сторону площади Победы, а вот автобусы и троллейбусы проехать не могли.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlFOWZ0YnZwNFY0Ym8rTXRBelF0ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiTEE2YjlIT2lQdkd0Y0NyWFFpbzBYbGVsT1ExOGhPVkc2SzhFSHRFTUFjVUtVVytyblorWTBTKzJKK0ptdWxMTCtZeGwrTzlvam1rZmxqei80NEpTaUFtWEVpTUtXSFRwVndOMTNxOXA0UVdZOHNwbVRDSEhrYnhybGg0bGV6M0RTQi80QU5kR3FhOW1EMk8vUVJCYldDeEJtelJ1bUY4SUdHL1lPNFliNUFDNkx3OHc4WDFRS0J1ZklrbXRQbGxxaG5pQ2x5ZGhONFU3cDk3Z0JOa1h4b3UwbWlLcEVPZkx0TnJ6MzU4MFJndWZaSk5tR1dvNTArMjl5a3E3NTNnOE9jUjNralgraXk2Rm53LytCUTRMUTd2eU5LdEZWdWQrb1d4ZGNkZ0ZuMUx1bFZqNUZJYTBkZzNaazltOHFsamlkVzVMSnBuM0gzNVdwK3Q3WG0vVjBHMVVMMXIrWDBoSWg4dTExVEF1MWZiY2RrZ0dGNTkvK0NLYzFLZUxFSkR5L0NkV2IvK3NpWHFEZFFJTUJKaWVtMG8xYmx0Q2grT3REcmk3Smo4QTUyZ2VMV3JxUnVZSGxUQzRtRlo3L21jUyIsIm1hYyI6Ijk1YjE1Y2E4ZjI1ODJjNTUyMzQ5OTA4YjgxYjU3ZmU1ZDFlZDFhZDY2M2NkZTcxNDM1OGM2ZGU0NjQxYjJkYTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZSTFRvK0pLVW4wYjIrcWlheTk2dVE9PSIsInZhbHVlIjoiNlNUZE9hcVBDZklhOG1oL3k0L1djZGpYcTlCUUs1bS96eFdLNE9PQzZodXk0ekJKQ3BqVEJRNHB0bVFITTVjVUx0OW9qMWQ0WkpMQzZxNm1NWDRjWlRNY29kSXFaQWVxN3BSbldKb282ME10S0pwTUhtRUxQM3pnSW5EQitDdVFaQjlGemRHcGx5ZHRPTjZvRi9QYlErQjZGZ0tjUmhPQ1pvMjcwcVBuRzZubnlBWCtFMEdqaUpLZmtCalo5dEp2T1JmWmxrUzVuQVlIZUNuaHB5Rm9jWkQzWGg4bFFLcmcxT1AzTFZodTVBeXpLUFNXRlBUSXNnK2JBYXFrNGRXY1U5M1N2VGJ3ZkU4ZGxzeUhEZHVneC9NVkgvREIwaWRBWjF3bzM2U0o1dkV5QTZCNUlPVlp1NGFsNUthNXQ1OVdNYzQyeTVtL3NhdUxrL3hKQm1FeE93RjVHZnlXME9nbXJyVXBway9MekdxOFRuclVoNy8xMEJ1bmlEZStRUTVnRXJVeVF4OUE3bzkwL2gwTHZHVW5kcTZXYWJQSUR4N2pJNkpNN0RSVTE4Tm9lSnhnK2MxU3EwUEZ0TzJnRVRoMk4yTG91T0svc1JHOTBjT0prc2Z0S0IzQ05PdFpOc0lrbU1aU1IvQUUxYUUzUC9aeTFhMFoxK09Ta05FWkdIeldoVERmZmVwR05FeGZsajBJOFE2NHhMMGRqdUg2eGViUXRRdWtMdTMxUldVODgycVN5ZXVQamxxbmFYWll1aEV2anFMdEZkSjM5OUVoSkxxcW4zRlJXREZyNUgvVS91dlp0MHk1YjZ5ZDRVQWhSZ294eGZQODZGaW5qUXNPKzNQVCIsIm1hYyI6ImNkY2VhNDZjNjIwMGJjYjE3ZDkyYjY1ZDQ2Yjg0NzJjYjk1MTBlYTliYzYzMjJhNTcxYmFhMTllMGU4NGJhNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+