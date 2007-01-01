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Происшествия

В Калуге человек пострадал при пожаре в квартире

ЧП в доме на улице Больничной произошло утром 8 января.
Дмитрий Ивьев
09:20 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ЧП в доме на улице Больничной произошло утром 8 января.

Один из жителей попал в больницу с отравлением угарным газом.

Причины возгорания еще устанавливаются.

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