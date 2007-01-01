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В Калуге «Рено» и «Лада» разбились на улице Московской

Дмитрий Ивьев

ДТП произошло около 19:30 в среду, 8 января, на перекрестке с улицей Азаровской.

Дмитрий Ивьев 730 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники