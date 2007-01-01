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Главная Новости Происшествия В Калуге «Рено» и «Лада» разбились на улице Московской
Происшествия

В Калуге «Рено» и «Лада» разбились на улице Московской

ДТП произошло около 19:30 в среду, 8 января, на перекрестке с улицей Азаровской.
Дмитрий Ивьев
09:04 сегодня
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В результате столкновения «Логана» и «Гранты» пострадали люди, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины происшествия устанавливаются.

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