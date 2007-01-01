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Происшествия

В Калужской области огонь уничтожил жилой дом в последний день каникул

Пожар произошел около 18:30 в среду, 8 января, в деревне Асаново Сухиничского района, сообщили в ГУ МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:58 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Деревянное здание полностью сгорело.

Причины пожара пока не называются.

В результате происшествия никто не пострадал.

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