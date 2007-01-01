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Происшествия

Баня сгорела в Калужской области

Пожар произошел днем 8 января в деревне Клюксы Козельского района.
Дмитрий Ивьев
08:55 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Горела деревянная постройка у частного дома на улице Центральной.

Из людей никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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