Админ обнинского треш-паблика извинился за оскорбления
В течение нескольких месяцев молодой человек вел телеграм-канал, в котором публиковал фото или видео подростков и писал оскорбления.
Правоохранители вычислили анонима и задержали 4 января. Им оказался молодой человек, родом из Украины.
16-летний администратор канала провоцировал травлю детей и подростков. Канал имел 3 тысячи подписчиков.
На просьбу удалить контент, админ нередко требовал денег.
После того, как молодой человек попался, наглость и хамство его быстро испарились.
Он извинился перед подписчиками на видеокамеру.
Вместе с тем, возбуждено уголовное дело за вымогательство. Ведется следствие, правоохранители считают, что молодой человек действовал не один.