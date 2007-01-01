Админ обнинского треш-паблика извинился за оскорбления

В течение нескольких месяцев молодой человек вел телеграм-канал, в котором публиковал фото или видео подростков и писал оскорбления.

Правоохранители вычислили анонима и задержали 4 января. Им оказался молодой человек, родом из Украины.

16-летний администратор канала провоцировал травлю детей и подростков. Канал имел 3 тысячи подписчиков.

На просьбу удалить контент, админ нередко требовал денег.

После того, как молодой человек попался, наглость и хамство его быстро испарились.

Он извинился перед подписчиками на видеокамеру.

Вместе с тем, возбуждено уголовное дело за вымогательство. Ведется следствие, правоохранители считают, что молодой человек действовал не один.