+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Админ обнинского треш-паблика извинился за оскорбления
Новость дня Происшествия

Админ обнинского треш-паблика извинился за оскорбления

В течение нескольких месяцев молодой человек вел телеграм-канал, в котором публиковал фото или видео подростков и писал оскорбления.
Игорь Кирдаков
16:26 сегодня
0 714
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Правоохранители вычислили анонима и задержали 4 января. Им оказался молодой человек, родом из Украины.

16-летний администратор канала провоцировал травлю детей и подростков. Канал имел 3 тысячи подписчиков.

На просьбу удалить контент, админ нередко требовал денег.  

После того, как молодой человек попался, наглость и хамство его быстро испарились.

Он извинился перед подписчиками на видеокамеру.

Вместе с тем, возбуждено уголовное дело за вымогательство. Ведется следствие, правоохранители считают, что молодой человек действовал не один.

Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
25%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRFWWUrNThyOFZmNjRQZU4xbHJFVFE9PSIsInZhbHVlIjoiS3phYmNDQWlhb0c3L2VCQ0YzM0NkSjJCeWdrWWl3MFE5S1BRWE5XdDdRcjM3cDBIcnFDUEFsR0c2VTJhU2ZnVGVtUzVhQVlvYXFoK3IvZXBEZUYzTzd5S09MRDFxdy9NVU5acUFvbGZ5Qi95ZWpuL0FLMEZRZ2d0U25uUm9xcWdXRVBSSWZ2TVAvYWxFN1RnMGg5cXdGQzNnRUU4RW01TnVlaDBPVEVDejFBVTdyTzBQeS9Vd0YyS25PbkVIU2wrTmM0UEVmVk5FdTh5anc3YU0yMjFUMUV0bi9pVXZ4c013QTBTczZid3cwRC9ZSGxLM0w1K0pGMzg3bjVFWWxObmpOY3ZMbG4xcmN1Vi96amMwM3VldVhseFJCcjh5aXBJOHF1eU9jdTNKZHZCRk0raVVBRTJmME51c3FKRGE2SHhma09lNnRLaHJMTkJHM2hXYUQvMlRiVzJmRXVoNmttb3RHUmExSmM5RzFGYnU4SUwvNk9pUUxxWHJ5S2hncXpDVk4wRkQ3T21oeEh4cjAzcXlTZFFsTDlwRDNNSnNkczVGaXBSK0paS3ZUamx5cXpnai9ocE1oODNKL1k1bU91RCIsIm1hYyI6IjEyNDU3YTJiYzlhYjJkYTM3NzdlYjIzNGIzYjYzYzFiNjMzMzMwYzAyMWQ2MzZmYWY0OGNlZjNmYWNlYWNlZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikg2Ty9ramdQbmZqeHJDcWNJZGdBc2c9PSIsInZhbHVlIjoiS0QrTHdlY2tWZUYya2NabVc2N0E3TndmQTN4L1JoQTZwVUFEeFVINTZFbTVOb3pQUUVwMnZvcE8vUTJrOTBFSkJwNWppL3FpZVFWVWxJYlkrbmZ6RUxVYXVpWEx0aXZaQUowVFcyN0pxanRYVmhTZFhVS1cxUzkyWkQvQ3BvOUE1K2doL1BjcCtURFJUZmlwVDByZm5FR0FXbE94YjQ4UjNTdEMyM2hHYURQTmpJd3JDV2pscGtyNDhVR09wakgweDltTUdTVTFjWWtuWEc3ODB3STRlczVLOUlBdm1PSVJhS1dta1BoVXJ0cG1EOG5NQnlzNVg3RGxTdnlGMWJNM0Z5WWVtN1pqSzZDbEh2Yi94YUpmblBrV2JUcG5OWHpUUXFrbnd4cDB6L0JkL0Z3Y01kaXYyck1aY0lWSkxxbk84K3FHcjdYQklQd3o0bkNqWTVBekUxU3RFdHBrMU9GbnErWmFTOGpnNER3MlFaekprMDlmNE15cW1paXlodjhIK3Z3ZG9IYzlkQUpEWENqTk5DTk5BRW81Q2h1RDVZZ3ozd3U1RnRtZHhHMzdIanRYaVJ6VTlSRGlQdWhLMk02Qk9OZDFIaWJ4N0lUdlc3YVlyeGhyVWlUUFlqVVZTU3N0T3NsMlF1VWlnTjlHWGJldTZpM1hEWGl4Y0EvTVRvVmVFVktoSU1XT2VtazZpSEIvQ3k4dEQzS1dyZmZGNk1La3Y4b3duT3M2NzFsSWZTd1J1Njl2T2w4UDVVVVhEQzFiU0lBVXptWjNxTEJjZVA1Wjh5VEVTZW03UGx6MWZhUHZnakI2dUl5THBFU1VIZ1BnMHU3aThBN2JTOE1GRDRrVyIsIm1hYyI6ImIwMzAwNTYwZWQ2ZDA4ZjY1NzAzYTFhOTFiYjhlZGE3ZTI4NzQ1NzY1NzEwNzcxODY1MGEzOGIxNWQ5NjFiMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+