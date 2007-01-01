1960

Две фуры столкнулись на трассе в Думиничском районе

Дарья Джуманова

Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области в среду, 8 января

Дарья Джуманова 1960 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники