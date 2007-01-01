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Происшествия

Две фуры столкнулись на трассе в Думиничском районе

Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области в среду, 8 января
Дарья Джуманова
14:30 сегодня
0 1960
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ДТП произошло между “Скания” и “ФАВ” примерно в 11:30 на 291 км автодороги М-3 «Украина».

Есть пострадавшие.

Дополнительная информация устанавливается.

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