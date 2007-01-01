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Происшествия

В Калуге сбили пешехода

Об этом сообщили во вторник, 7 января, в ГУ МЧС по Калужской области
Дарья Джуманова
11:28 сегодня
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“Шкода” наехала на человека около 6 часов вечера на улице 40 Лет Октября.

Есть пострадавший.

Дополнительная информация уточняется.

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