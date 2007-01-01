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В Калуге сбили пешехода

Дарья Джуманова

Об этом сообщили во вторник, 7 января, в ГУ МЧС по Калужской области

Дарья Джуманова 52 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники