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В Калужской области сгорел жилой дом

В среду, 8 января, около 3 часов ночи, в Балабаново произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.
Дарья Джуманова
08:50 сегодня
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ГУ МЧС России по Калужской области
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На улице Октябрьской загорелся жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Причины возгорания уточняются.

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