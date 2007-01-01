570 ГУ МЧС России по Калужской области

В Калужской области сгорел жилой дом

Дарья Джуманова

В среду, 8 января, около 3 часов ночи, в Балабаново произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Дарья Джуманова 570 ГУ МЧС России по Калужской области Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники