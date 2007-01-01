Пассажирам сломавшегося на трассе Обнинск – Калуга автобуса предложили подождать в теплом салоне

В Калужском минтрансе прокомментировали высадку пассажиров на трассе Калуга – Обнинск

3 январе из-за поломки рейсового автобуса, произошла неприятная ситуация, о которой пассажиры написали в социальных сетях.

Исполняющий обязанности министра транспорта Калужской области Геннадий Орлов в воскресенье, 5 января, высказал своё видение произошедшего на дроге из Обнинска в Калугу.

- Водитель остановился на остановочном пункте, предложил подождать в теплом салоне подменный автобус, сообщил Геннадий Орлов. - Также пассажирам было пояснено, что до Калуги можно добраться на проходящем транспорте либо вернуться в Обнинск. Часть пассажиров воспользовалась попутным рейсом, другие самостоятельно отправились до другой остановки. Сломанный автобус эвакуировали позже.

В подтверждении своих слов руководитель регионального минтранса ссылается на записи видеорегистратора автобуса.

Сейчас в ведомстве устанавливают все нюансы произошедшего инцидента.

- Руководство перевозчика приносит извинения за доставленные неудобства, дополнительно понесенные затраты уже возмещаются пассажирам этого рейса, - добавил исполняющий обязанности министра.