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Пассажирам сломавшегося на трассе Обнинск – Калуга автобуса предложили подождать в теплом салоне

В Калужском минтрансе прокомментировали высадку пассажиров на трассе Калуга – Обнинск
Игорь Кирдаков
17:22 сегодня
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3 январе из-за поломки рейсового автобуса, произошла неприятная ситуация, о которой пассажиры написали в социальных сетях.

Исполняющий обязанности министра транспорта Калужской области Геннадий Орлов в воскресенье, 5 января, высказал своё видение произошедшего на дроге из Обнинска в Калугу.

- Водитель остановился на остановочном пункте, предложил подождать в теплом салоне подменный автобус, сообщил Геннадий Орлов. - Также пассажирам было пояснено, что до Калуги можно добраться на проходящем транспорте либо вернуться в Обнинск. Часть пассажиров воспользовалась попутным рейсом, другие самостоятельно отправились до другой остановки. Сломанный автобус эвакуировали позже.

В подтверждении своих слов руководитель регионального минтранса ссылается на записи видеорегистратора автобуса.

Сейчас в ведомстве устанавливают все нюансы произошедшего инцидента.

- Руководство перевозчика приносит извинения за доставленные неудобства, дополнительно понесенные затраты уже возмещаются пассажирам этого рейса, - добавил исполняющий обязанности министра.

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