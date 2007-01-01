В Калужской области рейсовый автобус выбросил на трассе 18 пассажиров с детьми

Инцидент с оставлением пассажиров на обочине дороги произошел на трассе Обнинск – Калуга.

Как сообщили сами пассажиры, 3 января они сели в маршрутное такси №893 в Обнинске и отправились в Калугу. Однако, посреди дороги машина сломалась.

- Нас высадили на трассе, сказали, что за нами никто не приедет на замену, - пишет в соцсети на странице губернатора Оксана Тихонова.

В результате 18 человек, некоторые были с детьми, шли гуськом по обочине километр до ближайшей остановки общественного транспорта.

- Там мы ждали на холоде около 40 минут попутного автобуса, дети все замёрзли, устали стоять на холоде, - добавляет Оксана Тихонова.

Добравшиеся до Калуги на попутном транспорте люди возмущены, ведь по правилам им обязаны были предоставить замену сломавшемуся микроавтобусу.

- Руководство перевозчика приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, - ответили людям 4 января в министерстве транспорта Калужской области. - Подать дополнительный автобус своевременно не удалось. Для возмещения дополнительно понесенных затрат руководство просит связаться с ними по телефону 89534679902.