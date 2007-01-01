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В Калужской области в трех авариях пострадали люди

Статистика ДТП субботы, 4 января в Калужской области продолжает пополняться дорожными происшествиями.
Игорь Кирдаков
11:31 сегодня
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К аварии в Сухиничском районе, о которой мы писали ранее, где автомобиль съехал в кювет, добавились ДТП в Калуге, Мосальском районе и городе Жуков.

Во всех трех происшествиях пострадали люди.

Днем субботы, 4 января в Жукове на улице Ленина автомобиль «Форд» съехал в кювет.

В результате пришлось прибегать к помощи бригады скрой медицинской помощи. Есть пострадавший.

В половине восьмого вечера субботы сообщение об аварии поступило из Калуги. На Тульском шоссе столкнулись «Рено» и «Мерседес».

Здесь тоже понадобилось вмешательство медиков. В результате ДТП несколько человек получили различные травмы.

Через час, в половине девятого вечера сигнал о ДТП пришел из Мосальского района. Там, на 22-м километре автодороги «Зубово-Мосальск» «Лада Гранта» вылетела с трассы и опрокинулась в кювет.

Пострадавший также получил травмы различной степени тяжести.

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