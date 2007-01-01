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В Калужской области зафиксировано 19 коммунальных аварий

Глава региона в субботу, 4 января, провел оперативный штаб по итогам первой половины новогодних праздников.
Игорь Кирдаков
07:52 сегодня
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В службу 112 поступило 8288 сообщений.

- Обратившиеся жаловались на наледь, отсутствие отопления, нарушение графика вывоза мусора, - уточнили в правительстве области. - Жалобы сразу направлялись в муниципальные образования, проблемы решены.

В частности, было объявлено, что на объектах жилищно-коммунального хозяйства и электроснабжения с 31 декабря по 4 января длительных отключений зафиксировано не было. Всего же за прошедшую праздничную неделю произошло 19 инцидентов.

- Все внештатные ситуации устранялись в сжатые сроки (1-4 часа), - сообщили в правительстве Калужской области.

В связи с этим заявлением, вызывает недоумение ситуация с теплоснабжением домов на Правобережье Калуги. Там, по словам жителей, в холодных квартирах люди жили более восьми дней.

Даже если предположить, что в сообщениях властей речь идет о непосредственно устранении коммунальных аварий, то и здесь дело не ограничилось заявленными «1 – 4 часа».

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