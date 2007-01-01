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Происшествия

«Грейт Вол» вылетел с дороги в Калужской области

ДТП произошло утром 4 января на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.
Дмитрий Ивьев
13:52 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Легковушка оказалась в кювете недалеко от поворота на поселок Середейский.

Травмы получил один человек, сообщили в МЧС.

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