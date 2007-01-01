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Происшествия

В Калуге ищут 68-летнюю женщину

Светлана Галемина пропала 3 января.
Дмитрий Ивьев
09:26 сегодня
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По данным волонтеров «ЛизаАлерт Калуга», пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Женщина была одета в синюю куртку, фиолетовую юбку и белый берет.

Любую информацию о калужанке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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