В Калуге ищут 68-летнюю женщину

Светлана Галемина пропала 3 января.

По данным волонтеров «ЛизаАлерт Калуга», пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Женщина была одета в синюю куртку, фиолетовую юбку и белый берет.

Любую информацию о калужанке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.