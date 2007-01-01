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Происшествия

В Калуге две легковушки разбились на Грабцевском шоссе

Вечером 3 января авария произошла в районе съезда на окружную дорогу.
Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
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Там столкнулись «Ровер» и «Лада Гранта».

По данным МЧС, в больницу попал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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