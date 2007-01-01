В Калужской области загоревшийся автомобиль потушили снегом

Пламя из-под капота Хендая вырвалось в 10 утра в пятницу, 3 января на дороге в Боровском районе.

Авто загорелось на дороге в деревне Уваровское Боровского района Калужской области.

О причинах возгорания не сообщается, но судя по фото МЧС, огонь потушили подручными зимой средствами, благо, сегодня снег выпал на всей территории Калужской области.

По сообщению регионального МЧС, пострадавших в результате пожара нет, разве что авто теперь надолго будет лишено радости бегать по дорогам.