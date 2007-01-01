В Калужской области в двух районах сгорели хозяйственные постройки

Пожары зафиксированы 2 января, в четверг, в Тарусском и Спас-Деменском районах Калужской области.

Утром, 2 января, на улице Тургенева в Спас-Деменске полыхнул сарай. Строение сгорело полностью. На тушение выезжала одна спецмашина противопожарной службы.

По сообщение регионального МЧС, пострадавших в результате возгорания нет.

Вечером того же дня в Тарусском районе, в деревне Ям, на улице Центральная загорелась хозяйственная постройка. Огонь уничтожил очередное нежилое помещение.

Люди не пострадали, уточнили спасатели МЧС.

Причины возгораний в районах сейчас выясняют инспекторы государственного пожарного надзора.