В Калужской области в двух районах сгорели хозяйственные постройки
Пожары зафиксированы 2 января, в четверг, в Тарусском и Спас-Деменском районах Калужской области.
Утром, 2 января, на улице Тургенева в Спас-Деменске полыхнул сарай. Строение сгорело полностью. На тушение выезжала одна спецмашина противопожарной службы.
По сообщение регионального МЧС, пострадавших в результате возгорания нет.
Вечером того же дня в Тарусском районе, в деревне Ям, на улице Центральная загорелась хозяйственная постройка. Огонь уничтожил очередное нежилое помещение.
Люди не пострадали, уточнили спасатели МЧС.
Причины возгораний в районах сейчас выясняют инспекторы государственного пожарного надзора.