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Новость дня Происшествия

В Калуге микрорайон Правобережье замерзает восемь дней

Жители ряда многоэтажек Калуги встретили Новый год в холодных квартирах.
Игорь Кирдаков
07:49 сегодня
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Мольбы о помощи в четверг, 2 января, они написали на странице главы региона.

Проблемы с теплоснабжением у жителей жилых домов улицы Генерала Попова начались еще 25 декабря. Масштабная авария на теплосетях оставила людей без воды и тепла.

В большинстве домов тепло дали, а вот четырем многоэтажкам на улице Генерала Попова не повезло, жители до сих пор мучаются в неотапливаемых квартирах.

- Скоро Правый берег замерзнет совсем! – написала вчера вечером на странице губернатора Ольга Кваскова. - Никому нет дела до нас! Замерзаем 8 дней. Минуточку, на улице зима! Хочется отопления почему- то.

В городской управе ответили, что на месте работает аварийная служба.

Вчера городской голова Калуги показал видео, как происходит развоздушивание систем. Однако, жителям от этого теплее не стало.

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