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Происшествия

В Калужской области сбит беспилотник

Силы ПВО уничтожили БПЛА на территории Думиничского района ночью во вторник, 31 декабря
Михаил Тырин
09:41 сегодня
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По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв и разрушений.

Оперативно-следственная группа работает выехала на место.

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